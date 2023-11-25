Не можемо забути: зірки висловилися про День пам'яті жертв Голодоморів

Сьогодні, 25 листопада, в Україні вшановують День пам'яті жертв Голодоморів. Українські знаменитості вже згадали про цю дату у своїх соціальних мережах.

Штучний голод в Україні злочинна радянська влада влаштовувала одразу тричі: у 1932-1933 роках, а також у 1921-1923 і 1946-1947 роках. Це були страшні часи, коли усе зерно, хліб та продукти вивозили з України в Росію. Тоді як українцям не було чого їсти. У 2006 році тодішній президент Віктор Ющенко видав указ про визнання Голодомору 1932-33 років – геноцидом українського народу. Українські зірки вже відреагували на цей день у своїх соцмережах: таку добірку зробив 24 Канал.

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Христина Соловій

Співчка написала у своєму інстаграмі. що українці знову, як і майже 100 років тому, мусять берегти "кожну зернинку". Водночас вона додала, що ніщо не забере в українців сили боротися за своє майбутнє.

Майже 100 років потому через Росію, українці знову вимушені берегти кожну зернинку. Сьогодні – День пам'яті жертв Голодоморів. І жодні обстріли, спалені поля та закриті порти не заберуть у нас сили та наснаги вшановувати наше минуле і боротися за майбутнє,

– зазначила артистка.



Скриншот з історії / Фото з інстаграму Христини Соловій

Наталка Денисенко

Акторка поділилась, що її бабуся пережила Голодомор, тому вона добре знає про ті часи. Вона наголосила, що історія повторюється, тож ми повинні не забувати про ті події.

Моя бабуся Уляна пережила часи Голодомору. Я знаю ці історії з перших вуст. Це жах, який залишив слід і на мені в тому числі. Треба пам'ятати, розказувати дітям, бо історія повторюється – "узкіє" творили подібне і в цю війну,

– написала Наталка.



Історія Наталки Денисенко / Фото з інстаграму акторки

Іванна Онуфрійчук

Телеведуча написала у своїх соцмережах, що ми повинні пам'ятати про людей, життя яких забрала ця трагедія.

Сьогодні – День пам'яті Голодомору-геноциду. Це наша національна трагедія, наший біль. Сьогодні та завжди ми маємо пам'ятати про всіх, чиє життя забрало зло. Зло, яке хотіло знищити нашу націю будь-якими способами, та не змогло,

– написана Іванна.



Скриншот з історії / Фото з інстаграму телеведучої

Євген Клопотенко

Шеф-кухар написав у своїй історії, що українці ніколи не забудуть про штучний голод ні у минулому столітті, ні зараз.

Пам'ятаємо майже 100 років. І ніколи не забудемо. Ні про тоді, ні про зараз. Росіяни – це єдині звірі, яких треба закривати в клітках. І це обов'язково станеться,

– написав Клопотенко.



Скриншот з історії / Фото з інстаграму шеф-кухаря

Тарас Тополя

Лідер гурту "Антитіла" зазначив, що сьогодні – 90-та річниця Голодомору в Україні. Він закликав запалити свічку пам'яті у своїх оселях на згадку про ті страшні події.

90-ті роковини одного з найбільших геноцидів українців. День пам'яті жертв усіх Голодоморів. Вічна пам'ять. О 16:00 запаліть свічку пам'яті,

– написав Тарас.

Руслана Лижичко

Співачка написала, що Голодомор – це один з найбільших злочинів проти людяності. Вона зазначила, що нащадки не мають права залишити страшні дії Росії без покарання.

Цей катівний нелюдський злочин, скоєний безжальним і бездушним радянським режимом, був демонстрацією "знищення тої України, що здатна нагодувати дарами своєї землі весь світ". Весь жах і злочин Голодомору ми не в змозі усвідомити. Але ми не можемо та не маємо це так залишити безкарним. Ні ми! Ні наші нащадки!

– написала Лижичко.

Катерина Осадча

Телеведуча написала, що попри те, що минуло вже 90 років з моменту, коли українців штучно морили голодом, методи Росії не змінилися.

Пройшло 90 років з того часу, коли "совєти" штучно морили голодом українців. Але розуму не додається і методи не змінюються і сьогодні. Маємо таку долю – жити поруч із таким злом. Але живемо. Нас вже мало, чим можна налякати,

– відзначила Осадча.



Скриншот з історії / Фото з інстаграму ведучої

Олександр Положинський

Лідер гурту "Тартак", а зараз і військовослужбовець опублікував власний вірш, написаний до Дня пам'яті жертв Голодоморів. У ньому йдеться про те, як в українців забирали усе й вивозили до Росії.



Вірш Олександра Положинського / Фото з інстаграму артиста