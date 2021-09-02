2 вересня 2021 року Одеса відзначає 227-річницю з дня заснування міста. Перлина України на березі Чорного моря подарувала країні чимало талановитих людей.

У портовому місті народилися люди, яких знають і поважають не лише в Україні, а й у світі. В особливий день про 10 відомих одеситів, які прославили місто, дізнавайтеся у добірці Showbiz 24.

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10 талановитих одеситів, якими пишається місто

Олександр Довженко

Знаменитий кінорежисер переїхав в Одесу в 1926 році. На той час Олександру було 32 роки. Разом із Юрієм Яновським він працював на Одеській кіностудії ВУФКУ, яка відіграла значну роль в житті режисера.



Олександр Довженко / Фото Одеської Кіностудії

Того ж року глядачі побачили перші роботи режисера – сатиричні комедії "Вася-реформатор" та "Ягідка кохання". Ці роботи не принесли славу Довженкові, проте стали початком його великої кар'єри в кіноіндустрії.

У 1927 році Довженко презентував фільм "Звенигора". Це була перша стрічка, яка допомогла йому підкорити світовий кінематограф. Згодом популярними стали такі фільми режисера:

"Арсенал";

"Земля" (у 1958 році на міжнародному кінофестивалі в Брюсселі названий серед 12 найкращих фільмів усіх часів і народів);

"Іван" (1932 рік, перший звуковий фільм);

"Мічурін";

"Прощай, Америко!";

"Поема про море";

"Золоті ворота";

"Зачарована Десна";

"Потомки запорожців";

"Тарас Бульба";

"Україна в огні".

Фільм "Земля" Олександра Довженка: дивіться відео онлайн

Помер митець у 1956 році в Росії.

Олександр Ройтбурд

Український художник та керівник Одеського художнього музею Олександр Ройтбурд народився в Одесі у 1961 році, а пішов з життя зовсім нещодавно. На час смерті йому було 59 років. Скандальний митець залишив слід в історії культури завдяки картинам, на яких не соромився зображувати те, що вважав за потрібне.

Творчість Ройтбурда викликала в людей почуття любові та ненависті. Неодноразово художника називали "порнографом, який малює картини лайном". Чоловік не соромився зображувати те, що вважав за потрібне, тому неодноразово потрапляв у скандали, які сам і провокував. Це зображується навіть у його роботах, які часто називають "фекально-генітальним живописом".

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Попри всі скандали ім'я Олександра Ройтбурда назавжди увійде в історію світового мистецтва.



Олександр Ройтбурд / Фото з Вікіпедії

Таня Муїньо

Українська кліпмейкерка народилася в Одесі у 1989 році. Дівчина з кубинським корінням була моделлю, стилісткою, а згодом знайшла себе в режисурі.

В українському шоу-бізнесі Муїньо стала відомою завдяки співпраці з Монатіком, яка відбулася 5 років тому. Кліпмейкерка досі працює з мультиартистом і була режисеркою його відомої відеороботи "Ритм".

Монатік – "Ритм": дивіться відео онлайн

Тепер вітчизняні зірки прагнуть співпрацювати з Муїньо. Серед тих, кому вона знімала кліпи є "Время и Стекло", NK, Мішель Андраде, DOROFEEVA, Lida Lee.

Вдалі співпраці з українськими артистами дозволили Тані розпочати роботу з всесвітньо відомими виконавцями. У 2019 році Муїньо зняла кліп для Кеті Перрі на пісню Small Talk. На ютубі відео переглянули понад 32 мільйони разів.

Кетті Перрі – Small Talk: дивіться відео онлайн

Також Таня Муїньо знімала ролики для:

Катерина Яблонська

Шеф-кондитер, яка має власну кондитерську. Захопилася кулінарією після майстер-класу відомого кондитера. Зацікавившись цією справою Катерина почала відвідувати інші майстер-класи, а також закінчила кондитерські курси в Барселоні.

За час не довгої кар'єри дівчина встигла стати головою кондитерського напряму Південної асоціації шеф-кухарів України. Окрім кулінарії вона захоплюється вейксерфінгом, тріатлоном, вивчає гештальтпсихологію. А на роботу любить їздити на велосипеді.

Яблонська була учасницею першого сезону проєкту "Майстер Шеф. Професіонали", де показала бездоганні вміння.



Катерина Яблонська / Фото з інстаграму кондитера

Слава Камінська

Українська співачка, учасниця популярного гурту "НеАнгели" Слава Камінська народилася в Одесі у 1984 році.

У 2006 році Слава стала учасницею гурту "НеАнгели". Дует випустив дебютну пісню "Ти з тих самих" і альбом "Номер один", який став "Золотим диском" завдяки тиражу в 50 тисяч примірників.

У 2013 році "НеАнгели" брали участь в Національному відборі на Євробачення з піснею Courageous.

Перший сольний концерт гурт зіграв 31 травня 2013 року. Він був присвячений сьомому дню народженню колективу.

Другий альбом "НеАнгелів" – "Роман" також вийшов у 2013 році й одразу ж посів перші місця в iTunes.

"НеАнгели" – "Роман": дивіться відео онлайн

У травні 2015 року дівчата гастролювали Україною з програмою "Роман" в супроводі музикантів.

У 2016 році "НеАнгели" вдруге взяли участь в Національному відборі на Євробачення, але знову не змогли отримати перемогу.

Серед найпопулярніших пісень колективу є також: "Сердце", "Сережа", "Точки", "Это любовь".

У 2016 році Слава Камінська презентувала пісню "Скучаю". Це сталося під час концерту в Києві.

Зараз артистка розвиває сольну кар'єру та продовжує тішити прихильників новими піснями.

Слава Камінська – Slava Bogu: дивіться відео онлайн

Еліна Світоліна

Українська тенісистка народилася в 1994 році в Одесі в сім'ї спортсменів. Вона займається тенісом з чотирьох років. За час кар'єри Еліна Світоліна встигла стати:

чвертьфіналісткою Літньої Олімпіади-2016;

двічі півфіналісткою на турнірах Великого шлему (2019) і чотири рази – чвертьфіналісткою (2015, 2017, 2018, 2019);

третьою ракеткою світу в рейтингу WTA (2017, 2018, 2019);

чемпіонкою підсумкового турніру WTA Finals (2018);

бронзовою призеркою Літніх Олімпійських ігор 2020.



Еліна Світоліна на Олімпіаді-2020 / Фото з інстаграму спортсменки

Також дівчина виграла 15 турнірів WTA в поодинокому розряді та два – в парному. Після Олімпіади-2016 до листопада 2019 року Еліна вигравала всі матчі, у яких грала з першими ракетками світу.

До серпня 2020 року вона встигла 33 рази обіграти тенісисток, що були в топ-10 рейтингу WTA на момент гри; 40 разів перемагала 10 тенісисток, які колись були першими ракетками світу.

Еліну Світоліну вважають найуспішнішою спортсменкою в історії українського тенісу.



Еліна Світоліна / Фото з інстаграму спортсменки

Даяна Ястремська

Українська тенісистка народилася в Одесі у 2000 році. Почала займатися тенісом у 5-річному віці. На корт дівчину привів дідусь. Перший титул в тенісі виграла у 7 років. Стала чемпіонкою України серед дітей віком до 12 років, а також посіла друге місце на турнірі Junior Orange Bowl в США.

Серед інших досягнень Даяни Ястремської:

фіналістка Вімблдонського турніру (2016) серед дівчат в одиничному розряді;

фіналістка Відкритого чемпіонату Австралії (2016) в парному розряді;

шоста сходинка світового рейтингу на юніорському рівні;

у 2016 році дебютувала в турнірах WTA на Istanbul Cup;

у 2017 році здобула перемогу на цьому турнірі;

у 2018 році увійшла в першу сотню тенісисток (стала першою серед тих, хто народився у 2000-х роках);

у жовтні 2018 року здобула перший титул у WTA турі. Тоді вона виграла Відкритий чемпіонат Гонконгу з тенісу;

у 2021 році представляла Україну на Олімпіаді-2020, де вилетіла після першого кола змагань у парному турнірі.



Даяна Ястремська / Фото з інстаграму спортсменки

Кіра Муратова

Українська кінорежисерка румунського та єврейського походження народилася в Румунії, але останні роки життя провела в Одесі, де й померла. Її фільми неодноразово потрапляли під радянську цензуру, проте Муратова таки побудувала успішну кар'єру в кінематографі.

У 1961 році Кіра Муратова розпочала роботу на Одеській кіностудії. Її дебютними фільмами стали "Біля Крутого Яру" та "Наш чесний хліб". Над ними режисерка працювала разом з чоловіком Олександром Муратовим.

Перша самостійна робота Кіри – фільм "Короткі зустрічі". Тут вона була не лише режисеркою, а й сценаристкою та зіграла головну роль разом з Володимиром Висоцьким.

Фільм "Короткі зустрічі" Кіри Муратової: дивіться відео онлайн

У 2017 році Муратову запросили до складу Американської кіноакадемії, яка визначає володарів премії Оскар.

Кіра Муратова мала проукраїнську позицію. У 2014 році вона виступала проти російської агресії та підтримувала українізацію кіно.

Серед найвідоміших стрічок режисерки є ще такі:

"Довгі проводи";

"Пізнаючи білий світ";

"Серед сірих каменів";

"Чутливий міліціонер";

"Три історії";

"Два в одному";

"Настроювач";

"Мелодія для катеринки";

"Вічне повернення".



Кіра Муратова / Фото з Вікіпедії

Максим Михайлюк

Коли майбутньому пілоту та герою "Холостяка-10" було 19 років, сім'я емігрувала в Канаду. Там Максим Михайлюк працював на найменш оплачуваних роботах. Батькам також доводилося нелегко. Тоді чоловік повернувся до дитячої мрії – стати пілотом.

Він відкладав гроші, щоб вступити в престижну льотну школу в США. Мрія стати пілотом збулася у 28-річному віці.



Максим Михайлюк / Фото з інстаграму пілота

У 2016 році в Маямі чоловік відкрив власну школу для майбутніх пілотів Flymax. Для цього він додатково отримав ліцензію пілота-інструктора, а школа пройшла перевірку та сертифікацію від Федеральної авіаційної адміністрації США.

Зараз Михайлюк з легкістю керує різними літаками – від маленьких бортів до великих авіалайнерів. Також чоловік навчає майбутніх пілотів майстерності безпечної посадки в складних гірських аеропортах.



Максим Михайлюк / Фото з інстаграму пілота

Даніель Салем

Український ресторатор і телеведучий народився в Одесі у 1984 році. У 6-річному віці Даніель разом із сім'єю поїхав на батьківщину батька – в Ліван.

Вперше Салем пішов на роботу в 11 років. Тоді він працював чистильником взуття.

Після закінчення школи хлопець служив у ліванській армії. Потім у Бейруті здобував освіту філолога англійської мови.

У 2009 році Даніель Салем закінчив Одеський національний медичний університет, де навчався на хірурга-офтальмолога.

Чоловік розвивається також у бізнес-сфері. Він відкрив паб Bourbon Rock Ba з тату-салоном, перший в Одесі барбершоп і готель Amsterdam.

У його кар'єрі є й багато телепроєктів: "Кохання на виживання" (ведучий), "Хулігани" (ведучий), "Танці з зірками" (зірковий учасник), "Голос країни" (учасник).

Даніель Салем на "сліпих слуханнях" на "Голосі країни": дивіться відео онлайн

Також Даніель спробував себе в кіноіндустрії. Він грав головні ролі в серіалах "Кохання без вагання" та "Доктор Віра".

Даніель Салем проживав у Канаді, Франції, Туреччині, Єгипті, Марокко, проте повернувся в рідну Одесу, де розвиває власний бізнес та долучається до українських проєктів.



Даніель Салем / Фото з інстаграму ведучого